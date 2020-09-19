«Кросс нации -2020» пройдет сегодня в Петрозаводске

Сегодня Петрозаводск присоединится ко Всероссийскому дню бега. Столица Карелии в очередной раз примет участие в празднике «Кросс нации», сообщает пресс-служба мэрии.

Массовое спортивное мероприятие будет организовано на стадионе «Спартак». В администрации отметили, что в этом году в связи с пандемией «Кросс нации» пройдет в строгом соответствии со всеми ограничениями, которые применяются к спортивным соревнованиям.

Для участников разных возрастов будут предусмотрены разные дистанции - от одного километра для самых маленьких до 12 километров для профессионалов бега.