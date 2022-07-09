Легкоатлетический манеж ПетрГУ построят к концу этого года

Строительство современного спорткомплекса на Древлянке планируют завершить в конце 2022 года. Об этом сообщил ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

«На универсальной арене крытого легкоатлетического манежа будут созданы все возможности для занятий и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, боксу, борьбе, тяжелой и легкой атлетике. В манеже будет суперсовременное оборудование, включая систему фиксации результатов международного уровня. Можно будет проводить всероссийские и международные соревнования», - сказал Воронин

Как будет выглядеть спорткомплекс, можно узнать в ролике компании «КСМ». Его разместил у себя на странице во ВКонтакте глава Республики Артур Парфенчиков. // Фото: petrsu.ru