08 июля 2022, 19:07
Карельский гимнаст выступает в финале Кубка России
Соревнования проходят в Калуге
С 6 по 10 июля в Калуге проходит Кубок России по спортивной гимнастике. Наш земляк, мастерс порта международного класса Виктор Калюжин занял шестое место в финале многоборья.
«Уже завтра карельский спортсмен будет выступать в финале в упражнениях на кольцах. Болеем за него»,
- поделились в минспорта республики.
Напомним, Виктор стал победителем Чемпионата России в составе сборной Центрального федерального округа в апреле этого года. Фото: sportgymrus.ru