Карельский гимнаст выступает в финале Кубка России

С 6 по 10 июля в Калуге проходит Кубок России по спортивной гимнастике. Наш земляк, мастерс порта международного класса Виктор Калюжин занял шестое место в финале многоборья.

«Уже завтра карельский спортсмен будет выступать в финале в упражнениях на кольцах. Болеем за него»,

- поделились в минспорта республики.

Напомним, Виктор стал победителем Чемпионата России в составе сборной Центрального федерального округа в апреле этого года. Фото: sportgymrus.ru