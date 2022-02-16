Ледяная лавина помяла крышу автомобиля в Петрозаводске

Автомобиль ВАЗ попал под ледяную лавину на улице Фурманова в столице Карелии. О случившемся стало известно из видеоролика, опубликованного в сообществе «Весь Петрозаводск».

Инцидент случился утром 14 февраля. Автомобиль был припаркован вблизи жилого деревянного дома №38, когда на него рухнул снег. При этом, по словам владельца, никаких ограждений, предупреждающих о том, что парковаться в этом месте опасно, выставлено не было. Оказалось, что в тот день специалисты со страховками пришли чистить крышу, однако наледь уже успела повредить его машину. Куски льда до сих пор валяются вблизи дома, там, где ходят люди.

Между тем пользователи обратили внимание на то, что так ставить свой автомобиль нельзя, или хотя бы прежде чем парковать, нужно посмотреть наверх.

«Машину нужно ставить за 3 метра до дома, а то поставят не так, а потом жалуются, это благо если в машине не кого нет в момент когда может сойти снег и лед с крыши».

Автор ролика также снял наледь на крыльце, сугробы на навесах над входом в подъезде, шифер на одном уже пострадал от снега - его куски валяются неподалеку. Также в кадр попала реклама на фасаде дома, предлагающая сомнительную работу.

По словам автора ролика, в доме №13 на проспекте Ленина также не выставлены ограждения. Пользователи рассказали в комментариях, что на улице Советская в среду, 16 февраля, также с домов сходили лавины. (фото скриншот)