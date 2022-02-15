На снимках из космоса разглядели загадочные огни в Карелии

Пользователи соцсети пытаются разгадать загадку загадочных огней в Карелии, замеченных на снимках со спутника.

Задачку подкинул известный карельский астроном Андрей Мезенцев, выложив фотографии от 13 февраля в паблике «Подслушано в Лоухи». Огни замечены в районе деревни Зашеек Лоухского района.

«Неизвестное» место отмечено знаком вопроса и кружком. Огни там ночью светят ярче, чем в Кумской ГЭС»,

- написал петрозаводчанин.

«Был на озере тоже заинтересовался этим вопросом, что там так ярко светит!» - поинтересовался один из пользователей сообщества.

Подписчики паблика предположили, что на снимках могут быть точки от пожара на лесной делянке. По их словам, в том районе работают лесорубы, а с 12 на 13 февраля горели штабеля леса. При этом в ночь на 15 февраля яркого света в этом месте уже не было видно. (фото vk.com)