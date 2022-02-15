На улицах Сортавалы появился снежный Аполлон

На необычную снежную фигуру на улице обратила внимание горожанка. Она опубликовала фотографию в группе «Подслушано в Сортавала» ВКонтакте.

- Замечайте талантливых людей рядом, они делают наш мир интереснее! Не знаю, как зовут ребят, но им огромное спасибо за снежное творчество! – гласит описание к снимку.

В комментариях пользователи восхищаются похожей на Аполлона фигурой, кто-то дал ей определение «тоска по идеальному мужчине».

Один из комментаторов предложил изваять такую скульптуру из бетона и поставить на фасад Дома Фестиваля Оперы и Искусств, проект которого представили горожанам. // Фото: источник