«Лада Калина» отправила мотоциклиста в БСМП

«Лада Калина» и «Хонда» столкнулись поздним вечером 28 июня на Древлянке недалеко от АЗС.

Все произошло, когда мотоциклист двигался по главной, а 41-летний водитель отечественной легковушки выезжал с прилегающей территории. Водитель авто не пропустил байкера, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска. Авария произошла в районе дома №48 по Лососинскому шоссе.

В ДТП телесные повреждения получил 31-летний мотоциклист. Его увезли в БСМП. В дорожной полиции сообщили, что пострадавший мужчина ездил, не имея специальной категории для управления мотоциклом. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)