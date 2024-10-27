Квадроберы в Петрозаводске могут быть опасными

Третьеклассник петрозаводского лицея Миша (имя изменено по просьбе мамы) пришел домой после уроков с расцарапанной щекой. А до этого возвращался из школы с укусом на руке. Рассказал родителям, что одноклассница-квадробер во время перемен встает на четвереньки, «выжидает жертву» и набрасывается со спины. Кем она в это время себя представляет - домашней кошкой или рысью, неизвестно.

Само понятие «квадробика» получилось из слияния двух слов: квадро - что значит четыре, и аэробика. В последние годы квадробика вдруг стала популярной во всем мире, особенно среди молодежи. Все уже забыли о спорте, а стали просто с неистовой силой развивать тему подражания животным: выгуливать друг друга на поводках, заказывать будки для квадроберов, в общем, шокировать добропорядочных граждан. Но одно дело - эстетические взгляды, мало ли кому что кажется неприемлемым, совсем другое, когда твой ребенок подвергается опасности.

Мы попытались выяснить, насколько массово квадробика захватила умы юных петрозаводчан, и как ко всему этому относятся взрослые. Подробнее читайте здесь. // Фото: фрипик.