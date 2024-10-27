27 октября 2024, 11:56
Общество

Квадроберы в Петрозаводске могут быть опасными

Массовое увлечение подростков пока не является проблемой для школ Петрозаводска, но отдельные случаи есть

Третьеклассник петрозаводского лицея Миша (имя изменено по просьбе мамы) пришел домой после уроков с расцарапанной щекой. А до этого возвращался из школы с укусом на руке. Рассказал родителям, что одноклассница-квадробер во время перемен встает на четвереньки, «выжидает жертву» и набрасывается со спины. Кем она в это время себя представляет - домашней кошкой или рысью, неизвестно.

Само понятие «квадробика» получилось из слияния двух слов: квадро - что значит четыре, и аэробика. В последние годы квадробика вдруг стала популярной во всем мире, особенно среди молодежи. Все уже забыли о спорте, а стали просто с неистовой силой развивать тему подражания животным: выгуливать друг друга на поводках, заказывать будки для квадроберов, в общем, шокировать добропорядочных граждан. Но одно дело - эстетические взгляды, мало ли кому что кажется неприемлемым, совсем другое, когда твой ребенок подвергается опасности. 

Мы попытались выяснить, насколько массово квадробика захватила умы юных петрозаводчан, и как ко всему этому относятся взрослые. Подробнее читайте здесь. // Фото: фрипик. 

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