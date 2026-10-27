Кузьма Бодров: Музыка должна утешать и лечить

Мировая премьера кантаты для мужского хора, камерного оркестра и ударных инструментов одного из самых востребованных современных композиторов пройдёт 3 ноября в Карельской филармонии (6+)

Фото: Карельская филармония

3 ноября в Карельской филармонии впервые прозвучит Кантата для мужского хора, камерного оркестра и ударных инструментов Кузьмы Бодрова (Москва). Это один из самых ярких современных композиторов из Москвы, который известен далеко за пределами России. Произведения Кузьмы Бодрова звучат на всех континентах, их исполняют ведущие академические коллективы и солисты страны. Помимо академической музыки, Бодров успешно работает и в кино. Так, в 2018 году он написал музыку к военной драме «Собибор» Константина Хабенского, за что был удостоен Премии Министерства обороны Российской Федерации.

Новое сочинение создано Кузьмой Бодровым в рамках проекта «Карелия. Три кантаты для солистов, хора и оркестра». Проект приурочен к 800‑летию крещения карелов — юбилейной дате, которую будут широко отмечать на государственном уровне в 2027 году. Реализация проекта проходит в Карельской филармонии в 2026 году при поддержке Министерства культуры России. До премьеры кантаты в рамках цикла уже прозвучали оратория Генделя «Мессия» и Симфония № 13 «Бабий Яр» Дмитрия Шостаковича — и теперь финальным аккордом станет новая работа Кузьмы Бодрова.

Сам композитор видит своё произведение как литургию — недаром у него была мысль назвать его «Карельской литургией». Кантата состоит из одиннадцати частей: семь из них предназначены для Мужского хора Карельской филармонии, а четыре — инструментальные (прелюдия и интерлюдии).

По словам Кузьмы Бодрова, работать с Мужским хором Карельской филармонии - большая радость: он высоко ценит мастерство артистов и счастлив, что смог написать музыку специально для них.

Что касается состава исполнителей, то здесь я должен признаться, что изначально у меня был соблазн воспользоваться всеми возможностями Карельской филармонии, но в процессе написания музыки я почувствовал, что мне совсем не хочется пафоса, а, напротив, хочется уйти в тихий свет и молитвенное состояние. Поэтому я намеренно выбрал струнный состав оркестра с одной флейтой, роялем и ударными. Причём ударные инструменты не шумовые, а те, которые будут изображать колокольность и создавать красивое мерцание (вибрафон, трубчатые колокола, колокольчики campanelli). В целом кантата наполнена светлой, тихой музыкой,

- сказал Кузьма Бодров.

Творческое кредо композитора звучит так: «Музыка должна утешать и лечить. Она должна быть наполнена красотой» — и именно эту идею он стремился воплотить в новой кантате.

В концерте примут участие:

Симфонический оркестр Карельской филармонии;

Мужской хор Карельской филармонии;

дирижёр — лауреат международных конкурсов Николай Цинман (Москва);

вступительное слово - музыковед Ярослав Тимофеев (Москва).

Начало концерта в 19:00, возрастное ограничение 6+.

Билеты можно приобрести на сайте Карельской филармонии.

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