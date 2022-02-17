Курс евро снова вырос

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 18 февраля. Российская валюта снова дешевеет, следует из данных регулятора.

Так, курс евро вырос на 82 копейки. Теперь европейская валюта стоит 86,13 рубля. Доллар подорожал на 74 копейки до отметки 75,75 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла на 78 копеек до уровня 80,42 рубля. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures