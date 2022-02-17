17 февраля 2022, 12:51
Экономика

Принимать заявки на субсидии для бизнеса будут при наличии вакцинации

На компенсации для самозанятых и предпринимателей выделено 250 миллионов рублей

В апреле в администрациях районов и городских округов Карелии стартует прием заявлений на получение субсидий и грантов по 16 направлениям для бизнеса и 10 для самозанятых. На эти цели власти республики выделили 250 млн. рублей.

В министерстве экономического развития и промышленности республики напомнили, что претендовать на компенсации смогут те, у кого отсутствует задолженность по налогам, страховым взносам, заработной плате и просроченная задолженность по возврату процентов по кредитам.

В ведомстве также сообщили о новых требованиях к участникам отбора – наличие паспорта, характеризующего коллективный иммунитет работников к COVID-19. Фото: pixabay.com/ru

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
субсидии
Предприниматели
самозанятые
Финансовая поддержка
вакцинация