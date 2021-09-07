Курорты России приняли 20 миллионов туристов за лето

Краснодарский край, Крым и Калининградская область в высоком летнем сезоне приняли более 20 миллионов путешественников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Как пояснила представитель АТОР, подсчет ведется именно по поездкам, некоторые россияне посещали курорты не один раз.

Лидирует Краснодарский край. Несмотря на введенные требования к заселению в отели только с сертификатами вакцинации или под условием пройти вакцинацию в ближайшее время, поток туристов в регион не ослабевает. Фото pixabay.com/rawenergy