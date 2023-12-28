Курьера мошенников схватили в Карелии возле банкомата

Мошенники активно обзванивают пожилых жителей Карелии и под разными предлогами требуют деньги. 98-летняя старушка лишилась 150 тысяч рублей – столько от нее потребовали для спасения внучки, попавшей в ДТП. Правда вскрылась, когда родственница навестила бабушку, она обратилась в полицию.

Аферисты под видом следователя и невестки обманули и другую 85-летнюю беломорчанку. За деньгами приходила женщина-курьер. Потерпевшие описали ее полиции, начался поиск. А между тем в другом районе Карелии, Кемском, начали поступать заявления о действиях жуликов, также упоминалось и о приходившей за деньгами женщине.

В Кеми у одной потерпевшей похитили 345 тысяч, у другой – более 100 тысяч. Задержать курьера удалось. Ее схватили в тот момент, когда она переводила в банкомате деньги кураторам.

Подозреваемой пособницей злоумышленников оказалась 52-летняя безработная. За ее труды мошенники «заплатили» ей 15 тысяч. Сейчас курьера проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Женщина на записанном полицией видео раскаялась и пообещала возместить ущерб.

По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела о мошенничестве. // видео пресс-службы МВД по РК/ фото «Петрозаводск говорит»