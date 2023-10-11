Курение вейпов в общественных местах хотят запретить

Курение электронных сигарет хотят разрешить лишь в специально отведенных для этого местах. Предложение внесло МЧС России, требования есть в опубликованном на портале нормативных актов проекте изменений Правил противопожарного режима.

Ограничения в том числе касаются вейпов и IQOS, говорится в документе. Их нельзя будет использовать на территории школ, больниц, детских садов, магазинов, в транспорте и на остановках, в злаковых массивах, на объектах добычи и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов и производства взрывчатых веществ.

Курить электронные сигареты можно будет в отведенном месте, которое обозначат знаком «Место курения». // фото: haiberliu/ pixabay.com