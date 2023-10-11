Новорожденного ребенка выбросили в выгребную яму в российском регионе

В Красноярском крае мать выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, трагедия случилась в одной из деревень. 33-летняя женщина скрывала свою беременность от мужа и семьи. На восьмом месяце беременности она родила девочку, которую сразу же выбросила в яму туалета.

Женщине после этого стало плохо. Вертолетом санавиации ее доставили в Красноярск. Медики сразу поняли, что она родила. Новорожденную девочку спасти не удалось.

Отмечается, что в семье еще трое детей. В отношении матери возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo