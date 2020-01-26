Куда пойти сегодня? Рекомендация «Птз Говорит»

В 15:00 Национальная библиотека Республики Карелия в рамках проекта «Читайте улицы, как книги» впервые представляет пешеходную экскурсию по маршруту «Литературный Петрозаводск, XVIII – начало XX века».

Экскурсанты пройдут литературной тропой от памятника А. С. Пушкину до памятника первому олонецкому губернатору – Г.Р. Державину. Экскурсанты увидят места, где жили и творили, работали, учились и выступали сказители, поэты, писатели, драматурги.

Справки и запись по телефону: (8142) 78-28-76 (многоканальный), добавочный 141. Приглашаются все желающие (0+).

В 18:00 в концертном зале Петровского дворца состоится BEST DANCE SHOW.

На концерте будут представлены лучшие коллективы современной и альтернативной хореографии нашей республики в полном составе, на одной сцене, и их лучшие номера и шоу-программы. Ожидаются выступления 11 коллективов, час непрерывных танцевальных шоу-программ, номеров и представлений (18+).

Также в Петрозаводске продолжает работать выставка известного карельского художника Бориса Акбулатова в Доме ремесел (ул. Кирова, 13). В экспозиции «Заонежье – Рим» представлены живопись и графика. Борис Акбулатов в течение последних двадцати лет занимался художественным исследованием уникального Заонежского полуострова. Результатом этой большой работы стали десятки, сотни зарисовок, этюдов, живописных полотен, акварелей, пастелей, графических листов. В экспозиции «Заонежье – Рим» представлена вся красота заонежского пейзажа (0+).

А в Городском выставочном зале доступна новая экспозиция «Авангард ХХ век». На ней представлено более 50 цветных литографий, а также информационные стенды, раскрывающие особенности художественного направления и его ответвлений.

Выставка позволит проследить развитие искусства на протяжении всего ХХ века. Посетители смогут увидеть работы не только признанных авторов, таких как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Хуан Миро, Марк Шагал, но и произведения менее известных художников, позволяющие проследить становление искусства авангарда по всему земному шару (0+).