Актер Сергей Бурунов прошел курс по восстановлению здоровья в Карелии

Актер проходил лечение в клинике Карелии. По словам Бурунова, в последнее время он чувствовал недомогание, в том числе были проблемы со сном из-за напряженного графика.

«Почему я так давно не писал? А я оздоравливался! В том числе мозгом и головой. Я поехал в клинику. Многие мои коллеги по цеху уже там побывали. И все крайне рекомендовали»,

– рассказал Бурунов изданию Дни.ру.

Он добавил, что в клинике он планировал пройти знаменитый курс детокса, но врач рекомендовал остановиться на полном осмотре организма. По словам актера, он прошел «глобальный техосмотр всего организма» и теперь знает о собственном теле все.

Сергей Бурунов – российский актер театра и кино. Многим он известен по телевизионном шоу «Большая разница», а также по сериалам «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и «Домашний арест».