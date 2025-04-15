Куда можно «рвануть» на майские

Текст, фото: Антонина Кябелева

Майские праздники традиционно соблазняют любителей путешествий радикально сменить обстановку и совершить непродолжительный вояж в другой город или страну. Выбор зависит от финансовых возможностей, занятости на работе, наличия билетов и других немаловажных обстоятельств.

И все же. Куда можно уехать на майские праздники, и во что это обойдется? Цены и наличие билетов приведены на первые числа апреля. Так что мы не несем ответственности, если что-то вдруг подорожает, пока вы раздумываете. Поездки в Москву и Питер, которые давно освоили жители Карелии, мы в расчет не берем, так как путешествие в эти города для большинства стали обыденностью.

Итак. Сторонникам удобного и быстрого перемещения в пункт назначения мы советуем воспользоваться услугами петрозаводского аэропорта.

Казань - один из самых привлекательных городов, куда из Петрозаводска можно добраться за два часа. Тем более, что в начале мая открывается авиасообщение между Татарстаном и Карелией. Самолеты летают по субботам и вторникам. К примеру, вылететь в Казань можно 3 мая, а вернуться 6 мая. Или другой вариант: вылететь вечером 6 мая с возвращением 10 мая.

Перелет туда и обратно с багажом в 10 килограммов обойдется в 13 400 рублей на человека. Апартаменты и скромные гостиницы не очень далеко от центра города на двоих начинаются от 18 тысяч рублей за 3 ночи на двоих (с 3 по 6 мая).

Небольшую квартиру или студию можно снять начиная от 9 тысячи рублей за 3 суток на двоих. Чем ближе к Казанскому Кремлю, тем дороже. К примеру, еще остались номера в мини-гостинице в самом центре за 17 650 рублей на трое суток.

В Калининград из Петрозаводска билетов на майские праздники я не нашла. Можно, конечно, вылететь из Санкт-Петербурга.

Один из самых дешевых вариантов вылета из Питера в Калининград – 29 апреля с возвращением 2 мая за 14 400 рублей за человека без багажа.

С вылетом в Калининград 30 апреля и возвращением в город на Неве 3 мая прямой перелет без багажа обойдется уже в 21-22 тысячи рублей, в зависимости от авиакомпании. Квартиру в центре Калининграда на эти даты можно еще забронировать в пределах 8-13 тысяч рублей за двоих на три ночи. Мини-отели начинаются от 7-7,5 тысячи рублей за три ночи.

Калининград

Другой вариант - приехать в аэропорт Храброво и махнуть не в Калининград, а в Зеленоградск или Светлогорск. Кстати, из аэропорта Храброво в Зеленоградск на такси всего минут двадцать, поездка стоит в пределах 600-1000 рублей. От 7 до 11 тысяч рублей там можно забронировать на трое суток неплохую однокомнатную квартиру недалеко от моря. Из очень красивого Зеленоградска вы без проблем за 100 рублей на электричке доберетесь до Калининграда, а вечером вернетесь обратно за эту же сумму.

По субботам из петрозаводского аэропорта можно вылететь в Минеральные Воды и через неделю, тоже в субботу, вернуться. Но с билетами на праздники уже туго. Еще есть билеты с вылетом из Петрозаводска 10 мая и возвращением из Минвод 17 мая за 22,4 тысячи рублей вместе с багажом в 20 килограммов. Из Питера в Минводы с вылетом 1 мая и возвращением 5 мая цены на авиабилеты туда и обратно стартуют от 45 тысяч рублей. В общем, в Минводы на майские праздники планировать поездку лучше за 3-4 месяца, если речь идет об экономном варианте.

Пятигорск

Билетов на прямые рейсы в Екатеринбург из Петрозаводска уже не осталось, но в июне можно слетать на Урал за 17,6 тысячи рублей туда и обратно. Самолеты летают по субботам и вторникам.

На неделю можно улететь в Баку, Ереван или Тбилиси. Для осмотра достопримечательностей этих стран май – один из самых приятных периодов, когда уже тепло, но нет изнурительной жары.

Ереван

Но цены на авиабилеты не радуют.

С вылетом 30 апреля на неделю из Москвы в Баку и обратно перелет обойдется в 40 тысяч рублей, в Ереван – около 38, 5 тысячи рублей, в Тбилиси в 53 тысячи рублей, причем только с ручной кладью.

Туристические фирмы активно предлагают отдых на море. В Абхазию пока еще есть путевки с вылетом из Москвы 6 или 8 мая. Поездка на 7 ночей в «трешку» обойдется в 58-80 тысяч на двоих с полным пансионом или завтраком и ужином.

Турцию предлагают с вылетом из Москвы 3 мая на 6 ночей, начиная от 95 тысяч на двоих на базе завтраков. 5 мая из Москвы на 6 ночей можно найти туры за 86-100 тысяч рублей за двоих на «все включено».

Турция

В Таиланд, Вьетнам, ОАЭ на майские праздники лететь не стоит из-за уже наступившей жары, плюс высокой влажности. Но те, кто хочет ощутить себя в парилке, может на недельку слетать в Эмираты. С вылетом 30 апреля из Москвы на 6 ночей туры начинаются от 67 тысяч рублей с человека.

Дубай

На майские праздники можно отдохнуть в Египте, но туры туда серьезно подорожали. Неделя с вылетом из Москвы 1 мая в скромной «трешке» начинается с 70 тысяч рублей с человека.

Неплохой вариант – Тунис. Туры пока есть. К примеру, путешествие с вылетом из Москвы 30 апреля на 6 ночей обойдется примерно в 60 тысяч рублей на человека в экономичном отеле на берегу моря.

В общем, варианты есть, но времени на долгие размышления практически не осталось.