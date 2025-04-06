Больше самолетов полетит из Карелии в Калининград

Дополнительные рейсы свяжут столицу Карелии и Калининград. Летать самолеты будут с 16 июля по 20 августа по средам, сообщили в аэропорту Петрозаводска.

Проверили, билеты на 16-е число еще есть. Время перелета составит 1 час 55 минут.

Из Петрозаводска самолет Bombardier CRJ-200 вылетит в 12:50, а приземлится в городе на Балтике в 13:45. Стандартный билет, включающий ручную кладь и багаж до 20 кг, обойдется в 12 500 рублей в одну сторону.

Ранее мы рассказывали, что в мае из Москвы запустят авиаперелеты в Абхазию.