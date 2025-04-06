06 апреля 2025, 14:39
Больше самолетов полетит из Карелии в Калининград
В отпуск на побережье Балтийского моря жители республики смогут отправиться с середины июля
фото: freepik.com
Дополнительные рейсы свяжут столицу Карелии и Калининград. Летать самолеты будут с 16 июля по 20 августа по средам, сообщили в аэропорту Петрозаводска.
Проверили, билеты на 16-е число еще есть. Время перелета составит 1 час 55 минут.
Из Петрозаводска самолет Bombardier CRJ-200 вылетит в 12:50, а приземлится в городе на Балтике в 13:45. Стандартный билет, включающий ручную кладь и багаж до 20 кг, обойдется в 12 500 рублей в одну сторону.
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