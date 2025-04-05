05 апреля 2025, 16:44
После 32-летнего перерыва возобновятся полеты из России в Абхазию
Гражданские самолеты полетят в преддверии курортного сезона
фото: freepik.com
В преддверии курортного сезона будет запущено прямое авиасообщение между Россией и Абхазией.
Полеты начнутся с 1 мая. Самолеты будут летать из Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Самолеты будут приземляться в воздушной гавани Сухума, которая была закрыта с 1993 года. В аэропорту выполнили реконструкцию, а в феврале был принят тестовый рейс из российской столицы.