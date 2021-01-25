Кто такие волонтеры Питкяранты и откуда они взялись

Замечательный сюжет о взаимопомощи и стойкости простых питкярантцев, в условиях «обезвоживания» города, сняла Телекомпания КЭСКО.

По ходу просмотра возникает много вопросов как к бывшему главе района, так и к тем должностным лицам, которые остались дожидаться следующего начальника на своих местах.

Три машины-водовозки на 10 000 человек – это конечно сильно. Изначально вообще была одна.

Волонтеры, фактически организовались сами, скорее вопреки, нежели благодаря действиям руководства района.

И это только то что всплывает по сюжету. Есть мнение, что по ходу проведения надзорными органами следствия и проверок, мы узнаем много интересного.

Например, отдельный вопрос – график движения водовозок и информирование населения о времени и месте раздачи воды.

«Петрозаводск говорит» уже писал ранее на эту тему: «Герои Питкяранты: кто спас город от последствий беспрецедентной аварии».

Фото - скриншот видео.