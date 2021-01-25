Жители барака на улице Кузьмина вынуждены «ходить под себя»

«Дежурный по городу» побывал в гостях у жителей дома № 29 по улице Кузьмина. В 2017 году барак признали аварийным и передали в «оперативное управление» компании ПетроГИЦ. По словам горожан, ее представители появляются крайне редко, а проблем у этого дома выше крыши...

Есть что рассказать? Пишите в группу телеканала «Ника Плюс» в социальной сети «ВКонтакте». Приедем. Снимем. Покажем.