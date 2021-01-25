25 января 2021, 13:13
Жители барака на улице Кузьмина вынуждены «ходить под себя»
Петрозаводчане три года не могут заставить управляющую компанию починить канализацию. И это не единственная их проблема...
«Дежурный по городу» побывал в гостях у жителей дома № 29 по улице Кузьмина. В 2017 году барак признали аварийным и передали в «оперативное управление» компании ПетроГИЦ. По словам горожан, ее представители появляются крайне редко, а проблем у этого дома выше крыши...
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