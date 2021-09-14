Кто сможет получить финский шенген с 1 октября, и что с ним делать?

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 сентября в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, которая внушает определенный оптимизм в вопросе будущего открытия границ.

С 1 октября Финляндия планирует расширить прием визовых заявлений в России. Хотя пока не идет речи о послаблениях при въезде на территорию Финляндии. Граница по-прежнему для большинства россиян находится «на замке». Финляндия собирается сначала привить от коронавирусной инфекции 80% граждан своей страны, и только после этого можно будет говорить о послаблениях условий въезда.

Тем не менее на пресс-конференции прозвучало, что расширение приема визовых заявлений является определенной подготовкой к открытию границ. Очевидно, что если границы откроются, то визовые центры окажутся завалены заявлениями от россиян, которые соскучились по поездкам за границу. В этом контексте расширение приема визовых заявлений для определенных групп следует рассматривать как подготовительную меру к будущему открытию границ.

«Мы все надеемся на возобновление передвижения»,

- сказала генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.

Кто же сможет уже в октябре оформить финский шенген?

С 1 октября визовые центры Финляндии в России начнут принимать заявления от тех, кто планирует деловую поездку, а также от граждан, кто имеет многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, выданную Финляндией на срок не менее двух лет.

По приблизительным данным, просроченную двухлетнюю визу имеет 1,5 миллиона россиян.

Визовые заявления будут приниматься исключительно по предварительной записи. Желающим получить финскую шенгенскую визу придется подписать документ, согласно которому заявитель обязуется самостоятельно проверить условия въезда в Финляндию. В общем, человек должен понимать, что выданная виза в условиях пандемии не гарантирует, что въезд будет разрешён.

Представим ситуацию: обладатели двухлетних виз с истекшим сроком действия в октябре 2021 года получат новую визу, граница так и не откроется, и виза вновь пропадет. В генкосульстве пояснили, что в этом случае придется оформлять новую визу, так как никаких процедур продления неиспользованных виз не предусмотрено.

Другой практический вопрос касается того, нужно ли указывать сроки въезда в Финляндию в ситуации, когда он ограничен?

В генконсульстве ответили, что по-прежнему в визовом заявлении следует указывать предполагаемую дату въезда в Финляндию.

Для въезда в Суоми с деловой целью необходимо иметь приглашение от организации в Финляндии или письмо от принимающей стороны. По предварительным оценкам, до 350 тысяч человек теоретически могут воспользоваться возможностью совершить деловую поездку в Финляндию.

В настоящее время для въезда в Финляндию необходимо иметь прививку, одобренную ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств) или ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). К сожалению, российские вакцины пока в этот список не входят. При отсутствии одобренной международными организациями прививки необходимо на границе предъявить ПЦР-тест, сделанный в любой официальной лаборатории России. Если такого теста нет, то необходимо будет сделать первый тест сразу по прибытию в Финляндию, а второй, тоже на территории Финляндии, после завершения периода самоизоляции.

Есть ли надежда, что Финляндия признает российские вакцины? В генкосульстве отметили, что российские вакцины «находятся в процессе одобрения», и все зависит от того, признают ли российские вакцины ЕМА и ВОЗ.

В общем, пока путешествия в Финляндию по-прежнему остаются для большинства россиян трудноразрешимой проблемой. Хотя свежий ветер перемен слегка подул с финской стороны.