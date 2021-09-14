Отопление и горячая вода вернулись во все районы Петрозаводска

Компания «ПКС-Тепловые сети» дала тепло всем районам Петрозаводска. Об этом сообщили в «РКС-Петрозаводск».

Центр, Голиковка, Зарека, Кукковка, Сулажгора, Первомайский и Октябрьский проспекты снова с теплом и горячей водой. Специалисты отметили, что скорость подключения конкретных домов к отоплению сейчас зависит от работы управляющих компаний и обслуживающих организаций города, именно они отвечают за подключение внутридомовых сетей.

Ранее компания «ПКС-Тепловые сети» полностью подключила к теплу районы Древлянка, Ключевая, Сайнаволок, Пески, Птицефабрика, Соломенное, Сулажгорский кирпичный завод и Старая Кукковка. Стартовал отопительный сезон и в поселках Новая Вилга, Шуя, Мелиоративный. Фото pixabay.com/kaboompics