14 сентября 2021, 12:14
Отопление и горячая вода вернулись во все районы Петрозаводска
Скорость подключения конкретных домов к отоплению сейчас зависит от работы управляющих компаний и обслуживающих организаций города
Компания «ПКС-Тепловые сети» дала тепло всем районам Петрозаводска. Об этом сообщили в «РКС-Петрозаводск».
Центр, Голиковка, Зарека, Кукковка, Сулажгора, Первомайский и Октябрьский проспекты снова с теплом и горячей водой. Специалисты отметили, что скорость подключения конкретных домов к отоплению сейчас зависит от работы управляющих компаний и обслуживающих организаций города, именно они отвечают за подключение внутридомовых сетей.
Ранее компания «ПКС-Тепловые сети» полностью подключила к теплу районы Древлянка, Ключевая, Сайнаволок, Пески, Птицефабрика, Соломенное, Сулажгорский кирпичный завод и Старая Кукковка. Стартовал отопительный сезон и в поселках Новая Вилга, Шуя, Мелиоративный. Фото pixabay.com/kaboompics