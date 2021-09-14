14 сентября 2021, 11:05
Десятки новых контейнерных площадок установят в Петрозаводске
Места для сбора твердых коммунальных отходов оборудуют в нескольких районах города
До конца года в Петрозаводске появятся 39 новых контейнерных площадок закрытого типа. Работы уже стартовали, сообщает пресс-служба мэрии города.
Контейнерные площадки обновят в центре города, Октябрьском, Первомайском районах, на Ключевой, Голиковке, Зареке, Кукковке, Перевалке и Древлянке. 18 конструкций будут каменными, остальные выполнят из ДПК-панелей.
Подрядчик уже приступил к поэтапному демонтажу старых площадок в карельской столице. Фото мэрии Петрозаводска