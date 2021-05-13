Крытый ледовый каток возведут в Костомукше

Строительство нового спортивного объекта в Костомукше пока не началось. Пока проводятся инженерно-геологические изыскания в районе строительства, сообщается на официальной странице органов местного самоуправления города горняков. Работы по проектированию крытого ледового катка взял на себя «Карельский окатыш».

Буровая установка возьмет материал для определения физико-механических параметров грунта на месте возведения объекта.

В течение мая пробурят семь скважин. Из них извлекут керн для исследований. Скальные грунты изучат специалистами. Эти данные нужны при проектировании объекта строительства, они определят допустимые нагрузки при возведении здания.

Старт строительства спортивной площадки запланирован на 2022 год. Чиновники просят жителей близлежащих районов отнестись с пониманием к временным неудобствам. (фото aif.ru)