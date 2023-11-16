Крысы размером с кошек пугают петрозаводчан

Петрозаводчане в шоке не только от мусора, но и грызунов. На Кукковке местные жители возмущены тем, что сетевой магазин на Ровио выбрасывает гнилье в мусорный контейнер.

«Какие-то меры будут приняты уже? Есть ли какой-то штраф за неправильную утилизацию пищевых отходов?»,

- интересуются в паблике «Кукковка.РФ».

Отходы не только разлетаются по округе, дурно пахнут, но и привлекают крыс и птиц. Со слов горожан, грызуны уже достигли размеров кошек.

Петрозаводчане также жалуются на то, что крысы забираются в автомобили и портят провода. В паблике «Петрозаводск Live» сообщают, что на Чкалова, 50, крыса повредила провода в машине. В комментариях предложили парковаться подальше от помоек. // фото unsplash.com/ Brett Jordan