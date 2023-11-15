В карельском городе считают дни до Нового года

На севере Карелии установили елку. В Костомукше уже вовсю ведут отсчет оставшихся до Нового года дней.

14 ноября новогоднюю красавицу на площади возле культурно-спортивного центра «Дружба» украсили. Всего разместили около 40 украшений. Сегодня электрики должны были подключить световые элементы.

Ранее стало известно, где в Петрозаводске установят 15 елей. // фото VK-паблик «Костомукшского городского округа»