Крыша рухнула в горящем доме на Перевалке в Петрозаводске

Серьезный пожар случился в минувший четверг на улице Перевалочная, 25, в Петрозаводске. По сообщению МЧС, загорелся частный дом.

В 19:56 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара. Возгорание удалось ликвидировать лишь спустя два часа – в 21:56.

В ликвидации возгорания в доме на Перевалке участвовали 24 брандмейстеров и восемь единиц техники. Петрозаводчане стали выкладывать «ВКонтакте» фотографии и видео с места ЧП.

По информации Губернiя Daily, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме. Огнем были объяты две квартиры, причем одна из них нежилая. Когда на место огненного ЧП прибыли спасатели, в доме рухнула крыша. Брандмейстеры вынесли два баллона с газом. Находились ли в момент возгорания в доме люди, пока не известно.