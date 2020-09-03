Пятилетняя девочка погибла, защищая свою маму

Тела пятилетней девочки и ее 31-летней матери были обнаружены на пепелище деревне Ушаково в Вологодской области. Сперва рассматривалась версия, что они погибли при пожаре. Однако затем криминалисты обнаружили на телах погибших колото-резаные раны головы и тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Под подозрением оказался 25-летний супруг погибшей женщины.

По версии вологодских следователей, в ночь на 3 сентября между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина стал наносить удары ножом. Девочка попыталась защитить мать, но молодой человек набросился на нее с ножом. После убийства подозреваемый попытался скрыть следы преступления и поджег дом.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.