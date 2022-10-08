Крымский мост открыли для автобусов и легковых автомобилей

Движение легковых автомобилей и автобусов запустили по неповрежденной части Крымского моста. Транспортные средства пропускают после полной процедуры осмотра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. Движение организовано в реверсивном режиме.

При этом водителей грузовиков просят пользоваться Керченской паромной переправой. По словам главы Крыма, к шсети часам вечера через Керчинский пролив начнет ходить паром «Керчь-2».

В телеграм-канале Минтранса РФ сообщается, что руководитель ведомства Виталий Савельев дал поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра. Ранее в министерстве также сообщали о планах возобновить движение поездов к 20:00.

Утром 8 октября на автомобильной части переправы произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Два пролета автомобильной переправы частично обрушились. В результате ЧП погибли три человека. Следователи установили собственника грузовика - это житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документы. Также СКР показал кадры с места ЧП. (фото скриншот видео СКР)