Следственный комитет РФ показал кадры с Крымского моста после ЧП

Следственный комитет РФ продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту. Ведомство опубликовало видео длительностью 21 секунду, на котором запечатлены последствия инцидента.

Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, фиксируют повреждения. Близко повреждения не показаны. На проезжей части видны обломки, развороченный отбойник. Также видны темные следы от пожара на опорах железнодорожной части моста.

Между тем в телеграм-канале Минтранса РФ говорится, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части моста на предмет возможности пропуска поездов, проводятся восстановительные работы. По оценке ведомства, организация движения первых поездов может быть обеспечена к 20:00. О ходе восстановительных работ и восстановлении движения в министерстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части переправы со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП погибли три человека. Предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды доставили два тела – мужчины и женщины, их личности устанавливают. Следователи установили данные грузовика и его собственника - это житель Краснодарского края. По месту его жительства начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документы. (фото скриншот видео СКР)