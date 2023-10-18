18 октября 2023, 17:38
Происшествия

Крупный район Петрозаводска остался без отопления

Коммунальные службы проводят ремонтные работы на сетях в карельской столице

Сегодня в 16:00 в Петрозаводске произошло отключение отопления в Первомайском районе. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, район остался без тепла частично. Причиной произошедшего стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото «Петрозаводск говорит»

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