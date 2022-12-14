Крупный астероид летит к Земле

К Земле летит астероид 2015 RN35. Об этом рассказали 13 декабря в Европейском космическом агентстве, пишет «Фонтанка».

Журналисты уже прозвали астероид «рождественским». Известно, что его диаметр составляет 140 метров. Небесное тело должно пройти мимо нашей планеты на расстоянии примерно 680 тысяч километров. Опасности представлять астероид не должен.

Уточняется, что объект достаточно крупный. Его смогут наблюдать даже астрономы-любители. // Фото: unsplash.com