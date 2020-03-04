Крупный астероид летит к Земле

НАСА проинформировало о приближении к Земле потенциально опасного небесного объекта. Крупный астероид подлетит на минимальное расстояние к планете в конце апреля этого года, сообщается на сайте организации.

По расчетам ученых, астероид номер 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к нашей планете 29 апреля. В этот день он будет находиться в 6,29 миллиона километров от Земли - это в 16 раз дальше, чем Луна. Диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 километра.

Астероид считается потенциально опасным, поскольку трасса его полета пересекает орбиту Земли. Оборот вокруг Солнца он совершает за 3,68 земных года.