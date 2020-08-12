Крупная сделка по продаже спецтехники состоялась в Петрозаводске

Официальный дилер техники CASE в северо-западном федеральном округе - группа компаний «ТехПортАвтоСервис» заключила контракт и произвела отгрузку шести экскаваторов известного японского производителя. Среди них четыре модели CASE СХ220С LC, а также по одному экскаватору популярных моделей CX210B NLC и CX220C NLC.

Покупателем выступила крупная компания, которая с 2010 года занимается строительством дорог в нашей республике. Необходимость в расширении парка техники возникла у клиента в связи с увеличением объемов дорожного строительства. Это не первые японские экскаваторы, которые теперь работают в Карелии. Ранее дорожники уже приобрели у дилера два экскаватора CASE CX210С LC и CX210В NLC, два экскаватора - погрузчика 570ST, а также мини-погрузчик SR175. Вся техника успела зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.

На этапе выбора поставщика тяжелая спецтехника CASE выдержала конкуренцию с аналогичной продукцией других известных мировых брендов, и в итоге выбор был сделан в пользу высокопроизводительных и эффективных японских машин. Важную роль при принятии решения сыграло наличие техники нужной комплектации на складе дилера.

Группа компаний «ТехПортАвтоСервис» уже более 24 лет занимается продажами, обслуживанием, ремонтом и поставкой запасных частей для строительной техники основных мировых производителей, в том числе компании CASE. По вопросам поставки, обслуживания, ремонта и заказа запчастей для экскаваторов CASE обращайтесь по телефону: +7 (921) 625-88-94, или в представительство компании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 20.

Автор: Анна Павлова