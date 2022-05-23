Круглогодичную базу отдыха для детей хотят создать в Карелии

Круглогодичную базу отдыха для детей «Авангард» хотят создать в Карелии. Планируется, что она будет работать на базе лагеря «Айно» в Прионежском районе. Завершить подготовку проектно-сметной документации на ее создание надеются лишь в 2023 году.

В правительстве Карелии также сообщили и о других планах на детских отдых в родном крае. В частности, местные власти рассчитывают, что до конца 2022 года Министерство спорта РФ примет решение включить лагерь «Старт» в Кондопожском районе в программу развития объектов спорта сети федеральных детских спортивно-оздоровительных центров. Лагерь республиканского значения будет находиться в федеральной собственности. Отдыхать и тренироваться в нем смогут юные жители республики.

Также республиканские власти надеются создать детский центр круглогодичного действия. Предположительно, его бы хотели разместить на территории Арктической зоны. Пока у чиновников есть лишь концепция проекта. Тем не менее, в правительстве региона заверили, что профильные ведомства ведут переговоры о строительстве объекта с потенциальными инвесторами. (фото pixabay.com, ArtisticOperations)