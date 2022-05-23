На детский отдых в Карелии выделили более 130 миллионов рублей

В этом году из бюджета Карелии на летний отдых детей выделили более 130 миллионов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе правительства региона. Большая часть средств идет на государственную поддержку приобретения путевок.

Планируется, что отдохнуть смогут почти пять тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей путевки предоставляют бесплатно.

По словам министра образования и спорта республики Романа Голубева, Роспотребнадзор снял основные коронавирусные ограничения, что позволило до 100% увеличить наполняемость загородных детских лагерей, разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе, экскурсии и выезд за пределы Карелии.

«Наша задача – максимально именно в летний период охватить отдыхом детей. Мы рассчитываем, что это будет не менее 9 тысяч – больше, чем в прошлом году. За пределы республики при поддержке бюджета мы планируем направить не менее 3,5 тысяч детей»,

- сказал Голубев.

Карелия заключила соглашения с детскими лагерями «Орленок», «Артек», «Смена» и «Океан». Федеральный центр выделил республике дополнительно 30 миллионов на путевки в южные лагеря. Также по программе детского туристического кэшбэка россияне могут возместить половину стоимости путевки в оздоровительный лагерь на территории России, но не более 20 тысяч рублей. (фото pixabay.com, PhotoMIX-Company)