Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска решили повысить

Комиссия Петросовета по ЖКХ рекомендовала повысить стоимость проезда в троллейбусах в Петрозаводске до 30 рублей. Повышение должно произойти 1 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что стоимость проезда в троллейбусах не менялась в течение четырех с половиной лет. Ранее вопрос о увеличении цены билета откладывали до улучшения качества предоставляемых пассажирам услуг. Но после покупки городом 16 новых троллейбусов к этому вопросу решили вернуться.

Необходимость повысить стоимость проезда МУП «Городской транспорт» обосновывает увеличением основных расходов: на электроэнергию для пассажирских перевозок и учебной езды, на горюче-смазочные материалы и запчасти, на обслуживание контактной сети и тяговых подстанций, по фонду оплаты труда и страховым взносам.

Повышение стоимости разовой поездки в троллейбусах позволит предприятию существенно уменьшить кредиторскую задолженность, обеспечить достойную зарплату персоналу, устранить недостаток кадров, а также продолжить заниматься собственным развитием. В рамках нацпроекта МУП «Городской транспорт» готовит заявку на обновление подвижного состава. Если она будет одобрена, предприятие сможет покупать новые троллейбусы в течение трех следующих лет. Фото мэрии Петрозаводска