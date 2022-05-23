Горячую воду отключат на днях в ряде домов Петрозаводска

Несколько сотен жилых домов в разных районах Петрозаводска на несколько дней останутся без горячей воды. Неудобства объяснили работами на магистральных сетях, вязанными с предстоящей заменой участка сети.

Так горячую воду начнут отключать в полдень 27 мая, воды не будет вплоть до шести часов утра 30 мая. Под отключение попадут Сулажгора, Октябрьский (ограниченный улицами Достоевского и Ленинградской, Первомайским проспектом и улицей Шотмана), центр (ограниченный улицами Еремеева, Дзержинского и проспектом Карла Маркса), часть Первомайского района (ограниченная улицами Шотмана, Первомайским проспектом, улицами Железнодорожной и Краснофлотской), предупредили в мэрии.

Вдобавок в эти дни снизят параметры горячей воды на Зареке, Голиковке, Кукковке и в Железнодорожном районе.

Горожан, как и всегда в подобных случаях, просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Работы ведутся в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция участка магистральной тепловой сети от Петрозаводской ТЭЦ до Павильона №1». Отметим, что летом в столице Карелии также на две недели отключат горячую воду.



Список домов, в которых не будет горячей воды, можно посмотреть здесь. (фото pixabay.com, BenjaminNelan)