«Поезд Победы» прибыл в Карелию - что можно увидеть в музее на колесах

Передвижной музей «Поезд Победы» утром 23 мая прибыл в Петрозаводск. Гости выставки (12+) увидят в десяти вагонах зарисовки из довоенной жизни, фрагменты боев Великой Отечественной войны, санитарную часть, лагерь с военнопленными.

«Поезд Победы» − это единственная в мире иммерсивная выставка в поезде, посвященная Великой Отечественной войне. По словам администратора экспозиции Николая Максименко, выставка обеспечивает полный эффект присутствия: вы идете по вагону и вам кажется, что поезд в движении, вы действительно попадаете в тот промежуток времени.

В паблике «Живой Петрозаводск» подписчики делятся впечатлениями от передвижной экспозиции:

«Отличная идея, полное погружение!»

Некоторые комментаторы, делясь своим мнение, советуют не брать с собой детей:

«Задумано потрясающе круто. Обстановка того времени, старые вещи. Но, мрачность неестественности зашкаливает. Лучше сходить без детей. А, с детьми лучше посмотреть отличные фильмы про эти времена. Только для взрослых»

В музее на колесах - 150 скульптур, более 400 квадратных метров декораций, 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.

В этом году выставку дополнили новыми экспозициями. Например, первый вагон посвящен истории Донбасса – крупнейшего промышленного центра дореволюционной и советской России, включающего Донецкий каменноугольный и Криворожский железорудный бассейны, металлургические заводы. Документы рассказывают об образованной в 1918 году Донецко-Криворожской республике, преемником которой провозгласила нынешняя ДНР. Часть экспонатов предоставили Донецкий и Луганский республиканские краеведческие музеи. Также на выставке представлены материалы о преступлениях неонацистов. Хотя в целом для выставки установлен возрастной ценз 12+, посетить экспозицию в вагоне №9 могут лишь совершеннолетние.

Посетителей встречают волонтеры, формируют группы и проводят экскурсии. Для посещения «Поезда Победы» нужно зарегистрироваться на официальном сайте, экскурсия бесплатная.

Передвижной музей пробудет в столице Карелии до 25 мая. Состав стоит на втором пути. По уточненным данным, во вторник, 24 мая, выставка будет работать с 10:00 до 12:00 и с 16:30 до 19:30, в среду, 25 мая, − с 10:00 до 12:00. Вечернее время для посещения пока уточняется. (фото пресс-служба правительства РК, vk.com)