Круги под глазами назвали симптомом опасных заболеваний

Невролог Павел Хорошев рассказал, о чем может свидетельствовать появление кругов под глазами. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Вообще темные круги под глазами - это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает»,

- сказал специалист.

Невролог отметил, что данный симптом может проявиться при замедлении оттока венозной крови и ухудшении кровоснабжения головного мозга, поскольку в таком случае в области под глазами будет превалировать плохо насыщенная кислородом кровь.

Он добавил, что причиной появления темных кругов под глазами может быть повышение внутрибрюшного давления, когда в брюшной полости какой-то орган увеличивается в размерах, например, при циррозе печени или ожирении, а человек оказывает на него давление, например, при помощи корсета. Из-за этого органу некуда расти, и он начинает давить на диафрагму, что приводит к ее смещению вверх. По этой причине повышается давление в грудной полости и увеличивается центральное венозное давление. Затрудняется отток венозной крови из черепной коробки, что приводит к появлению темных кругов под глазами. Фото kidbooms.ru