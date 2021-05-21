Двое росгвардейцев погибли на учениях под Мурманском

В Мурманской области на учениях погибли два бойца СОБР Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росгвардия и Следственный комитет проводят проверку по факту гибели сотрудников.

Как сообщает «Северпост», росгвардейцы погибли из-за оборвавшегося троса с вертолета. Других подробностей происшествия нет.

По данным издания, один из бойцов погиб сразу. Второй был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Фото rosguard.gov.ru