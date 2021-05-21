Число погибших рабочих в Ростовской области выросло до десяти

Количество рабочих, погибших при выбросе метана на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области, выросло до десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Таганрога Андрея Лисицкого.

Восемь человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Еще одного рабочего продолжают искать.

Напомним, по предварительным данным, сегодня утром произошел выброс метана на очистных сооружениях. На месте работают спасатели, криминалисты, следователи, психологи МЧС. Фото ГУ МЧС по Ростовской области