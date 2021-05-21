Сегодня начались полеты по маршруту Петрозаводск-Калининград

С сегодняшнего дня выполняются полеты по маршруту Петрозаводск-Калининград, сообщает паблик «Минтранс Республики Карелия».

Частота полетов - один раз в неделю, по пятницам. Вылет из аэропорта «Храброво» (Калининград) в 10:50, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 13:35. Обратно воздушное судно вылетает в 14:25, прибывая в Калининград в 15:10.

Рейсы выполняются воздушными судами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Северсталь».

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте авиакомпании.

Авиаперевозчик напоминает об обязательном ношении масок и перчаток на борту воздушного судна. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полета. // Фото: vk.com