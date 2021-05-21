21 мая 2021, 16:01
Сегодня начались полеты по маршруту Петрозаводск-Калининград
Две региональные столицы связали самолеты Sukhoi Superjet 100
С сегодняшнего дня выполняются полеты по маршруту Петрозаводск-Калининград, сообщает паблик «Минтранс Республики Карелия».
Частота полетов - один раз в неделю, по пятницам. Вылет из аэропорта «Храброво» (Калининград) в 10:50, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 13:35. Обратно воздушное судно вылетает в 14:25, прибывая в Калининград в 15:10.
Рейсы выполняются воздушными судами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Северсталь».
Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте авиакомпании.
Авиаперевозчик напоминает об обязательном ношении масок и перчаток на борту воздушного судна. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полета. // Фото: vk.com