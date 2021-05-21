Губернатор Петербурга Беглов появился на публике без усов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые за несколько лет появился на публике без усов. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба администрации Северной столицы.

В последний раз политика можно было видеть гладко выбритым в 2017-2018 годах, когда он был полпредом президента в Северо-западном федеральном округе, отмечает РИА Новости.

В 2018 году Беглов занял пост врио губернатора Санкт-Петербурга. Тогда он уже был с усами, без которых его с тех пор ни разу не видели. Фото администрации Санкт-Петербурга