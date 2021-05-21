Названа причина гибели рабочих в Ростовской области

Предварительной причиной гибели рабочих в поселке Дмитриадовка Ростовской области назван выброс метана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора таганрогского водоканала Дмитрия Плетменцева.

По данным МЧС, очистные сооружения, на которых произошла авария, находятся в стороне от жилых домов, угрозы распространения газа на жилые кварталы нет.

На данный момент известно о семерых погибших рабочих. Пять человек в состоянии различной степени тяжести находятся в реанимации. Спасатели ведут поиски еще пятерых пропавших. Колодец, в котором произошла авария, затоплен. Фото gorod48.ru