21 мая 2021, 14:03
Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области
Спасатели ищут двух пропавших после инцидента в поселке Дмитриадовка
В Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка погибли семеро рабочих. Пять человек находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести, еще два человека пропали, их ищут спасатели. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, рабочие отравились. Что конкретно произошло, при этом пока не известно.
В МЧС уточнили, что на месте происшествия работает звено газодымозащитной службы. Там же трудятся следователи и криминалисты. Выясняются причины трагедии. Прокуратура региона начала проверку. Фото penzavzglyad.ru