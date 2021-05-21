Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

В Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка погибли семеро рабочих. Пять человек находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести, еще два человека пропали, их ищут спасатели. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, рабочие отравились. Что конкретно произошло, при этом пока не известно.

В МЧС уточнили, что на месте происшествия работает звено газодымозащитной службы. Там же трудятся следователи и криминалисты. Выясняются причины трагедии. Прокуратура региона начала проверку. Фото penzavzglyad.ru