16 июля 2023, 14:53
«Кровища, мухи»: голова валялась на улице в карельском городе
Женщина шла на прогулку с ребенком, когда увидела неприятную картину
Валяющуюся на улице голову быка заметили в Сегеже. Женщина сделала фотографию и выложила в паблик «Подслушано в Сегеже».
С ее слов, она шла с ребенком на прогулку, когда увидела на улице Монтажников, 2, часть туши.
«Кровища, мухи и тотальный шок….Дети ходят, видят это месиво. Про санитарную обстановку я вообще уже молчу»,
- написала женщина.
Подписчики предложили женщину убрать находку, а не наводить панику. // фото на главной freepik.com