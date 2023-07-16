«Кровища, мухи»: голова валялась на улице в карельском городе

Валяющуюся на улице голову быка заметили в Сегеже. Женщина сделала фотографию и выложила в паблик «Подслушано в Сегеже».

С ее слов, она шла с ребенком на прогулку, когда увидела на улице Монтажников, 2, часть туши.

«Кровища, мухи и тотальный шок….Дети ходят, видят это месиво. Про санитарную обстановку я вообще уже молчу»,

- написала женщина.

Подписчики предложили женщину убрать находку, а не наводить панику. // фото на главной freepik.com