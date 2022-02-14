Кроссовер развернуло после сильного удара на Старой Кукковке

В День всех влюбленных две иномарки встретились в районе пересечения Вытегорского шоссе и улицы Щербакова в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент ДТП запечатлела камера уличного наблюдения «Сампо.ру» и видеорегистратор очевидца.

Кроссовер выезжал на перекресток с второстепенной дороги. В этот момент другой автомобиль двигался по главной дороге со стороны Ключевой. Возможно, водитель кроссовера не заметил приближавшийся автомобиль из-за лесовоза.

Избежать столкновения не удалось. В момент удара в легковом автомобиле сработали подушки безопасности и что-то ярко вспыхнуло. Машины развернуло после столкновения.